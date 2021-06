Подписани контракти по покраїнским конкурсу За културу и уметносц меншинских заєднїцох

НОВИ САД – У голу будинка Покраїнскей влади у Новим Садзе вчера подписани контракти з представителями здруженьох и орґанизацийох чийо проєкти достали потримовку на рочним Конкурсу за финансованє/софинансованє проєктох значних за културу и уметносц меншинских националних заєднїцох у 2021. року хтори розписує Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами. Спред ресорного Секретарияту, контракти уручела покраїнска секретарка Драґана Милошевич.

На Конкурсу чий буджет бул 8, 6 милиони динари потримовку достали 135 проєкти зоз шорох 15 меншинских националних заєднїцох, док проєкти векшинскей сербскей заєднїци финансовани по окремним конкурсу. И того року Секретарият финансийну потримовку додзельовал по двох основох – за проєкти з обласци защити нєматериялного скарбу и уметнїцкей творчосци (107 проєкти, 6,5 милиони динари) и видавательства на меншинских язикох (28 проєкти, 2,1 милион динари)

Зоз шорох рускей заєднїци, на Конкурсу потримовку достали достали шейсц проєкти у першей, и три проєкти у другей обласци.

Дом култури Руски Керестур достал 100 тисячи динари за 60. Фестивал рускей култури „Червена ружа”, а по 50 тисячи достали КПД „Карпати” зоз Вербасу за Фестивал хорского шпиваня „Карпати”, Друьтво Руснацох Нового Саду – Войводини „Матка” за Фестивал крадких сценских формох, Руски културни центер з Нового Саду за проєкт „РКЦ – 75 роки з вами”, КУД „петро Кузмяк” з Нового Орахова за означованє 13. мая, рочнїци приселєня Руснацох до Орахова и Руска матка за 3. Подобову колонию „Еуфемия Гарди”.

НВУ „Руске слово” достало 150 тисячи динари за Руску трилоґию (Кристина Афич, Янко Павлович, Владо Няради), а по 50 тисячи Дружтво за руски язик, литературу и културу за друкованє 26. Зборнїка роботох „Studia Ruthenicа” и Союз Руснацох Українцох Сербиї за часопис „Глас союзу” (двоязични руски и українски проєкт).

