Прешлого року без винчаних и кресцених

БАЧИНЦИ – У прешлим року, по словох пароха о. Дарка Раца, нє було винчаних и кресцених у тей парохиї, а штири особи поховани.

У бачинскей парохиї реґистроване 61 обисце зоз 121 особу на концу 2020. року.

