РВК преглашела ище шейсц лїстини за парламентарни виберанки

БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия (РВК) од пиятку преглашела ище шейсц лїстини зоз подписами потримовки за позарядово парламентарни виберанки.

После лїстинох СНС и СПС, котри буду на перших свох местох, треца лїстина на гласацким лїстку будзе под меном „Vajdasági magyar szövetség–Pásztor István – Союз войводянских Мадярох Иштван Пастор”.

Штварта по шоре будзе лїстина „Др Воїслав Шешель – Сербска напредна странка”.

Як пията преглашена лїстина „Мариника Тепич – Зєдинєни за побиду Сербиї”.

Шеста лїстина на гласацким лїстку будзе „Др Милош Йованович – Надїя за Сербию”.

Седма преглашена лїстина будзе „Милица Дюрдєвич Стаменковски – Сербска странка Завитнїки”.

Остатня вчера преглашена лїстина то лїстина под назву „Муфтиїн аманет – Странка правди и помиреня”.

Парламентарни и локални виберанки у 11 општинох и городох буду отримани 3. априла, а очекує ше же початком марца буду розписани и предсидательски виберанки.

