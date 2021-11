Роботня Роботного цела Проєктни биро отримана у Коцуре

КОЦУР – У просторийох Месней заєднїци у Коцуре всоботу, 6. новембра, члени Роботного цела Проєктни биро Националного совиту Руснацох отримали роботню о писаню проєктох.

На початку роботнї шицких присутних привитали предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, вєдно зоз предсидательом Роботного цела Проєктни биро Михайлом Кишом и його заменїком Елемиром Джуджаром.

Запровадзованє тих роботньох плановане було за 2020. рок, алє як гварел Сакач, пре пандемию, то нє витворене у подполносци. Члени роботного цела Проєктни биро потераз отримали едукациї у Новим Садзе, Сриме, Руским Керестуре, Дюрдьове, у Коцуре, а пробую отримац и шицки роботнї котри ище плановани – у Суботици, Бачкей Тополї, Новим Орахове и Вербаше, же би, як додал, цо векше число людзох дошло до информацийох о писаню проєктох, же би могли вихасновац шицки нагоди котри понукнути.

Як визначел Киш, отримана роботня Роботного цела Проєктни биро, котру водзел Елемир Джуджар, одвитовала на велї питаня вязани за проєкти. Присутним приблїжели и упознали их зоз тим же котри крочаї битни за єден проєкт – як го написац, кеди и дзе конкуровац, як правдац средства, тє. пенєж од проєкту.

За час кельо тирва єдна роботня, учашнїки можу достац основни информациї о проєкту, як приступиц проєктней идеї, як поробиц буджет и надалєй, кед єст заинтересованих, члени Роботного цела Проєктни биро Националного совиту Руснацох направя и додатни роботнї, заключел Джуджар.

