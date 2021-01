Статистика зоз матрикулох у парохийох

ШИД – Вчера, на швето Обрезания Исуса Христа и Василия Велького односно на Нови рок по юлиянским календаре, у наших церквох пречитани статистични податки зоз парохиялних матрикулох.

У Шидзе, по словох пароха о. Михайла Режака, у прешлим року була єдна повинчана пара, кресцели ше троме хлапци и два дзивчата, а умарли 12 особи (шейсц хлопи и шейсц жени).

У Беркасове, по словох пароха о. Владимира Еделинския Миколки, винчаних и кресцених нє було, а поховани седем особи.

У филияли у Бикичу у прешлим року нє було винчаних, два особи кресцени, а поховани три особи.

