Тирва ревакцинация жительства у вербаским Дому здравя

ВЕРБАС – У вербаским Дому здравя „Велько Влахович” почало даванє другей дози вакцини. Масовна имунизация жительства того тижня предлужена з ревакцинацию гражданох.

Епидемиолоґ др Браяна Николич гварела же ше друга доза вакцини ше дава после три тижнї. Шицки треба же би достали порученє од еУправи дзень-два скорей, а кед же нє достаню, треба же би вшелїяк пришли тот дзень кеди им поведзене.

Медзи вакцинованима жителями значни процент тих котри маю вецей як 65 роки. По словох др Николич, нє мож знац кельо точно часу потребне после ревакцинациї же би ше здобул имунитет на Ковид-19, понеже то часточно завиши од вакцини, а часточно од орґанизма.

Зоз вербаского Дому здравя наявюю же после ревакцинациї котра тераз актуална, пошвидко будзе предлужене и зоз вакцинацию тих котри потераз нє прияли анї єдну дозу вакцини.

