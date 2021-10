ШИД – Спрам податкох хтори вчера сообщел директор Дома здравя у Шидзе др Крсто Куреш, на подручу општини Шид першу дозу вакцини достали 14.163 гражданє, другу дозу 13.655, а трецу дозу 1.787.

Др Куреш виявел же на розполаганю єст вакцини „спутнїк“, „файзер бийонтек“ и „синофармово“ вакцини, а вакциновац ше мож и без приявйованя прейґа еУправи.

По його словох, на подручу општини хвильково єст 216 особи позитивни на вирус корона.

