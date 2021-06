У вербаскей општини имунизовани вецей як 50 одсто гражданох

ВЕРБАС – Концом прешлого тижня зоз Дома здравя „Велько Влахович” Вербас сообщене же вакциновани вецей як 50 одсто полнолїтних гражданох вербаскей општини. Вакцинация у тей општини почала зоз имунизацию хасновательох Ґеронтолоґийного центру Вербас, а 26. юния було шейсц мешаци як тирва процес вакцинованя.

По словох епидемиолоґа Дома здравя у Вербаше др Браяни Николич, тераз интересованє дакус зменшане, понеже подзелєни вецей як 26.000 дози вакцинох, а општина Вербас спада до општинох дзе лєпше одволанє за вакцинацию.

Запровадзованє мирох защити треба же би було присутне и надалєй, гварела др Николич, окреме у просторийох дзе векша гужва, алє на отвореним у меншим обсягу. Мири попущени у цалей општини Вербас и ускладзени су зоз мирами котри запровадзени на уровню Републики Сербиї.

У предполадньових годзинох у просторийох Дома здравя у Вербаше, од 8 по 13 годзин, можу ше явиц гражданє зоз заказаним термином, а и други котри ше ище нє вакциновали, визначела др Николич, понеже ище вше нє позно же би то зробели.

