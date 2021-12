У Руским Керестуре нєшка Вилїя, наютре Крачун

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей парохиї св. оца Миколя нєшка Вилїя по григориянским календаре, а наютре Рождество Христово-Крачун, хтори ше слави три днї, по 27. децембер.

Нєшка, на Вилїю, на 8 годин у Катедралней церкви будзе Служба Божа Василия Велького, а на 23 годзин крачунске Всеночне богослуженє.

На Вилїю и строги пост, а на 17 годзин дзвони оглаша початок Вилїйовей вечери, за хтору ше пририхтує традицийни єдла, а потим дзеци и млади з колядованьом родзином и познатим винчую Крачун.

Крачунске всеночне на Вилїю у Катедралней церкви будзе на 23 годзин, а будзе го предводзиц наш епарх, преосвящени владика Георгий Джуджар.

На соботу на перши дзень Крачуна, 25. децембра богослуженя буду на 8 годзин, на 10 архиєрейска Литурґия хтору тиж будзе предводзиц владика Георгий Джуджар, и вечарша Служба Божа на 17 годзин.

На Всеночним, як и на перши дзень Крачуна, наступи и госцуюци хор Шицких святих зоз Ужгороду хтори будзе шпивац вєдно з домашнїм Катедралним камерним хором.

На нєдзелю, 26. децембра, други дзень швета, преславює ше Собор Богородици и св. Осифа Обручнїка. Богослуженя буду на 9, дзецинска на 11,30 и вечарша на 17 годзин. На треци дзень Крачуна, пондзелок 27. децембра Церква ше здогадує першого мученїка Штефана, Служби Божо буду на 8, на 10 и на 17 годзин. На шицких Службох того дня будзе и мированє.

