БЕРКАСОВО – На швето Обрезаня Исуса Христа и Святого Василия Велького, парох. о. Владимир Еделински Миколка служел Служби Божо у Беркасове и Бикичу, а тиж сообщел и податки зоз матрикулох.

По словох о. Еделинския, у парохиї Беркасово у прешлим року нє було повинчани и покресцени особи, а два особи поховани.

У Филияли у Бикичу тиж нє було повинчани и покресцени особи, а штири особи поховани.

