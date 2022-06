Школа Петро Кузмяк участвує у проєкту о ґлобалних климатских пременкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох проєкту „Ґлобални климатски пременки у швеце”, керестурску школу нащивели госци зоз Департману за защиту животного штредку зоз Факултету технїчних наукох и отримали викладанє о климатских пременкох.

Слово о проєкту „Ґлобални климатски пременки у швеце” котри орґанизує Амбасада Зєдинєних Америцких Державох и Факултет технїчних наукох Универзитету у Новим Садзе.

Викладали Миодраґ Живанчев, Бояна Зорая и ношитель основного Алумни проєкту Фулбрайт алумниста др Неманя Станисавлєвич.

У идуцим крочаю проєкту, три школярки першей класи ґимназиї на руским язику, Мая Сопка, Андрея Надь и Лора Новакович, вєдно зоз свою професорку хемиї Ясмину Надь и директорку школи Наталию Будински, провадзели викладанє, а потим участвовали и на конференциї на домашнїм Факултету технїчних наукох у Новим Садзе.

Школярки успишно презентовали предклад проєкту керестурскей школи о климатских пременкох у општини Кула под назву „На бициґли за климатски пременки”.

