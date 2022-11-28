Була и промоция кнїжкох з МАК-овей едициї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох „Костельниковей єшенї” и „Дньовки” пияток, у Доме култури, дакедишнїм „Клубу 10ˮ, отримана промоция Зборнїка поезиї и фотоґрафийох „Ґенерация 3@” и кнїжки Емилиї Чизмар „МИЛИ МАК-у: Best off” хтори того року вишли у едициї МАКoff.

Редакторка тих двох виданьох, Мая Зазуляк Гарди, була и модератор того вечара хтора през бешеду з авторами присутним приблїжела їх литературну творчосц.

Попри литератури, на промоциї приказана и вистава фотоґрафийох Андреи Новак хтори тиж заступени у Зборнїку, а богатшому уметнїцкому дожицу допринєсли и Кристина Афич и Антонела Надь зоз музичним наступом.

Промоцию, а потим и друженє, орґанизовали часопис МАК и Здруженє младих „Пакт Рутенорумˮ.