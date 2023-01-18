Чедомир Божич ступел на функцию шефа Представительства АПВ у Бриселу

БРИСЕЛ (БЕЛҐИЯ) – Донєдавни покраїнски секретар за польопривреду, водопривреду и лєсарство, а предходни предсидатель Општини Жабель Чедомир Божич меновани за шефа Представительства Автономней покраїни Войводини у Мисиї Републики Сербиї при Европскей униї официйно ступел на тоту функцию.

Канцелария АПВ у Бриселу ма задатки и цилї же би представляла приоритети АП Войводини институцийом Европскей униї и реґионалним представительством. Вец и же би розменьовала информациї у обласци европских интеґрацийох и реґионалней политики ЕУ и же би промововала АП Войводину. Окреме же би промововала нашу покраїну як инвестицийни реґион, як и єй туристични понуканя, зоз умрежованьом у рамикох интернационализациї универзитетох, сотруднїцством у култури, енерґетики и защити животниго штредку. Тиж и же би творела партнерства з цильом заєднїцкого креированя проєктох хтори буду финансовани зоз ЕУ, же би информовала и давала технїчну помоц у вязи зоз можлївосцами участвованя у програмох ЕУ у хторих Република Сербия участвує, а хтори ше финансую зоз буджета ЕУ.