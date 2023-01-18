Дзень Руснацох означени у Школи „Петро Кузмяк”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Националне швето Рускей националней меншини 17. януара означене и у двох образовних установох у Руским Керестуре, у Школи „Петро Кузмяк”, и у дзецинскей заградки Цицибан, ПУ „Бамби”.

У Основней школи зоз Домом школярох „Петро Кузмяк” школяре 4. класи руского оддзелєня Ґимназиї на першей годзини руского язика при наставнїци Люпки Малацко, отримали презентацию у хторей приказали историйни факти о приселєню Руснацох до тих крайох, и обставини хтори облапени у контракту о приселєню. Тиж, школяре направели паралелу зоз нєшкайшим часом, односно цо шицко Руснаци здобули и як напредовали за тоти кус вецей як 270 роки од свойого приселєня.

Дзень Руснацох у нашей Школи означени и у шицких других оддзелєньох основней и штреднєй школи, и на руским и на сербским наставним язику, кед на перших годзинох пречитани реферат о Руснацох.

У означованю того швета участвовали и школяре штвартих класох основней школи, хтори вєдно зоз вироучительку Златицу Малацко пририхтали квиз о историї Руснацох, а дзеци и нїзших и висших класох основней школи зоз малюнками на хторих приказали руске облєчиво и герб, и того року украшели гол своєй Школи.