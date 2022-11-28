Ище єдна удатна „Дньовкаˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Дискотеки Амадеус у Руским Керестуре, всоботу 26. новембра, отримана 25. мултимедиялна програма за младих „Дньовкаˮ на хторей ше през 10 точки представели млади векшином зоз Руского Керестура, а додзелєни и награди за розписани фото и подобови конкурс.

Публики ше зоз свою поезию перша представела Адрияна Фейди, а потим зоз двома музичнима нумерами наступели дебитантки на тогорочней „Дньовкиˮ Корнелия Будиснки, Клара Катрина и Сташа Малинович.

Популарна керестурска ґрупа „Crazy cousinsˮ присутним пририхтала гумористични видео-скеч, Матей Шепински пречитал поезию Кристини Афич, а потим додзелєни награди за фото и подобови конкурс хтори розписали орґанизаторе „Дньовкиˮ.

Награду за найлєпшу фотоґрафию, на тему „Напредок до прешлосциˮ достала Николина Горняк зоз Шиду, док за найлєпшу подобову роботу награду достала Кристина Шепински. Публика тиж мала нагоду гласац за фотоґрафию хтора по єй смаку найлєпше описує задату тему, та свой глас векшина додзелєла Санї Чизмар зоз Руского Керестура.

У другей часци програми музичну точку пририхтал Виктор Хрин, потим Желько Сопка пречитал поезию Жарка Остоїча, док Кристина Афич пречитала поезию Марияни Виславски. З музичним перформансом наступела и Антонела Надь у провадзеню на ґитари Марини Роман, а потим емитовани тиж гумористични видео-скеч Себастияна Нярадия зоз Словацкей.

На самим концу, наступел єдини госц зоз Нового Орахова, хтори тиж дебитант на Дньовки, Кристиян Колошняї, а хтори виведол танєчну точку.

Модератор вечара бул Мирослав Малацко, орґанизаторе Здруженє гражданох „Пакт Рутенорумˮ.

Зоз „Дньовку” закончена 29. Културна манифестация „Костельникова єшень”, у чиїх рамикох ше ю и отримує.