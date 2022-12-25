Йованка Броз и Кральович Марко

Точно сом ше так чувствовала як ше, предпоставям, чувствовало и читательство кед видзело наслов тей колумни, у хвильки кед сом налєцела на текст о модней ревиї пошвеценей Йованки Броз. Модна ревия отримана на утаргнути Дзень Републики, гоч зме и далєй Република, ревия ше вола „Йованка у фарби”, гоч Йованка Броз нє рисована подоба зоз ери чарно-билих филмох, ревия омаж єй стилу, гоч Йованка Броз нє була модна дизайнерка, та аж анї шивачка.

И так, у трецей децениї 21. вику, комунистка, револуционерка, учашнїца Другей шветовей войни, два раз ранєта у тей войни, зоз чином подпуковнїка од 1952. року, супруга тиж комунисти и револуционера, доживотного предсидателя Социялистичней Федеративней Републики Югославиї Йосипа Броза Тита, представена як „модна икона”. Ревиї присуствовала контрареволуционерна, националистична елита. И, як гвари текст у „Данасу” о тей ревиї и омажу, достати материяли и модни рисунки у цеку своїх путованьох, и то єй нашлїдство.

Нашлїдство. Од шицкого.

А то значи же наслов тей колумни точно виведзени цалого ревизионистичного случованя, и за даскельо роки постанє правдиви у дружтвеней каждодньовосци. Або з другима словами, гевто цо у политичней бешеди ревизия (ревизия историї хтора ше случує з тоту безсмислову модну ревию), у стварносци єдного дружтва (антрополоґийно патраци), постава мит.

Зато у наслове Марко Кральович. И ми, прейґ тей модней ревиї, патриме як Кральович Марко постал мит, упрекосц историйним фактом, котри од початку, та по конєц побиваю мит о Кральовичови Маркови як епскому геройови котри ше спроцивює моцней империї. Бул слуга тей империї.

Стварносц Йованки Броз, хтора ше розликує од стварносци Марка Кральовича, же була героїня епского одпору империялней сили Трецого райху у Другей шветовей войни, алє на дїлу єй безвредни „модни стил”, и трошительне дружтво. Жена котра участвовала у социялистичней револуциї, цо му придзе процивне велїчаню трошительного дружтва.

Тота лєгкосц джмуреня на факти, и тота (покус розумлїва) потреба же би ше вшадзи посипало штрас зоз котрим ше маскирує сурова реалносц и од чийого зашлєпююцого блїщаня потим шицки колективно заджмуриме, е, тот, так повесц обовязни ескапизем нєшка, цалком лєгко можеме креировац кажду нєможлївосц як чаруюцу правду. Як у тей у котрей Йованка Броз и Кральович Марко, и Предатор и Алиєн и Ридли Скот за столом у розправи о Нєподношлївей лєгкосци живота Чеслава Милоша, а котру модерира св. Авґустин, подоба заинтересована за глїбоки еґзистенциялни питаня, у споведаюцей форми.

З нагоди округлого стола, Бранислав Нушич твитує „крашнє сом вам гварел”. Илон Маск му сцера налог.

Предлуж мит.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.