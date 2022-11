Кандидати на лїстини „Руска Матка за Руснацох” у Новим Садзе

НОВИ САД – У Руским културним центру, вчера 8. новембра представелo ше кандидатох зоз виберанковей лїстини число 5 „Руска Матка за Руснацох” за веберанки за нове зволанє Националного совиту Руснацох.

Перши на лїстини професор др Михайло Фейса представел нове число глашнїка Рускей Матки „Руснак” и подзелєл присутним промотивни материял. Медзи иншим вон и наявел же пошвидко будзе видруковане нове лексикоґрафске дїло Анґлийско-руски словнїк / English-Ruthenian Dictionary авторох проф. др Михайла Фейси, мср Марини Шлемендер и мср Славици Чельовски, хторому видавателє Завод за културу войводянских Руснацох, Оддзелєнє за русинистику – Филозофски факултет Универзитета у Новим Садзе и Руска матка, а мож го у електронскей форми видзиц на тим линку.

Представена и кнїжка „Путованє през шаховске кральовство” о хторей бешедовал автор Владимир Лазор и медзи иншим гварел же тота кнїжка и автобиґрафия, алє як рецензенти оценєли, и учебнїк шаху.

