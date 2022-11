Кед гоби постанє права робота

Роботу у елитним ресторану у Новим Садзе заменєла за кухню у своїм обисцу.

Таня Сеґедийова зоз Дюрдьова пред двома роками дала отказ у елитним ресторану у Новим Садзе и надумала свою любов ґу вареню и правеню лакоткох претвориц до малого бизнису. Од теди прави дробни колачи, питки, а найвецей торти рижних смакох, формох и велькосцох.

– Буц кухар у припознатим ресторану барз чежка и одвичательна робота. На роботи тензия була осем роботни годзини. Стално ше понагляло и цали час сом була на ногох. У змени сом була єдина кухарка и гоч сом мала своїх помоцнїкох, найвекша одвичательносц була праве на мнє, бо ше шицко пририхтовало ,,а ла карт”. Кед почала пандемия вирусу корона, напущела сом роботу у ресторану и почала сом дома випекац торти – започина нашу розгварку Таня хтора закончовала наручбини.

За Таньово торти мож повесц же су прави уметнїцки дїла, украшени зоз креативнима фиґурками и цифрами хтори вона вирабя, а декорацию дробних колачох найчастейше прилагодзує нагоди за хтору их прави.

– Найчастейше людзе наручую торти за родзени днї, алє и за други окремни нагоди – свадзби, кресцини, як и за векши швета. Теди мам и найвецей роботи. Велї людзе думаю же то лєгка робота, та кед нє маю цо робиц, надумаю печиц торти. Алє, я думам же то нє може кажде. За тоту роботу мушиш буц упарти, креативни, мац идеї, сцерпеня, алє и дзеку за роботу. Нїхто ше нє опита кельо ми часу треба препровадзиц у роботи и у яких условийох, важне лєм же би на концу упечене и справене було смачне и же би крашнє випатрало. Коло єдней торти єст вельо роботи. Нїґда торти нє правим одразу, алє по етапох, цо ми однїма вельо часу. Случує ше же робим по цали дзень и цалу ноц, алє найважнєйше ми же би муштерия була задовольна зоз конєчним резултатом – приповеда Таня.

НОВИ ИДЕЇ ПРЕНАХОДЗИ НА ИНТЕРНЕТУ

Таня свойо роботи промовує на дружтвених мрежох (www.facebook.com/tanjaisanja, Sisters ketering), дзе обявює слики тортох и колачох хтори напече и украши, та муштериї лєгчейше можу вибрац цо сцу. Интернет хаснує и за нови идеї хтори нєобходни у такей файти роботи.

– Думам же то добри способ промоциї, бо нєшка людзе вельо часу препровадзую на интернету и на дружтвених мрежох, алє, заш лєм думам же ище вше найлєпша реклама „од устох по уста”. Стари муштериї ше врацаю, а зоз собу приводза нови. Така промоция ми барз помага. Тиж так, велї идеї находзим на интернету, гоч сом нїґда нє упекла цалком исту торту яку сом там нашла. Провадзим новитети хтори ше зявюю у швеце лакоткох, бо то найлєпши рецепт за обставанє на тим тарґовищу – гутори наша собешеднїца.

У РОБОТИ ЄЙ ПОМАГА И ШЕСТРА

Кед правела торти и лакотки за єдну свадзбу, Танї ше питали чи би поробела и кетеринґ з тей нагоди. Понеже люби нови виволаня, наша собешеднїца прилапела и тоту роботу.

Кетеринґ єдна файта мобилного погосцительства. Од кетеринґ сервису ше обчекує схопносц у красним пририхтованю и сервираню малих фалаткох єдзеня.

– Успишни кетеринґ подрозумює же би ше єдзенє могло з ,,очми єсц” як є крашнє поставене. Кед сом поробела свой перши кетеринґ, муштериї були барз задовольни и швидко ше пречуло по валалє же и то робим. Пре вельки обсяг роботи хтори сом мала и зоз тортами и зоз кетеринґом, вецей сом нє могла шицко посцигнуц сама, та сом до помоци поволала свою шестру Саню и тераз вєдно робиме. Вибор єдлох вшелїяк завиши од потребох клиєнтох, односно од того яке случованє у питаню. Углавном ше муштериї опредзелюю за фини, мали закуски, канапеи лєбо мали печива, слани мафини, ролати, сири и сухомеснати продукти.

Постоя два файти кетеринґу, такволани event и business кетеринґ. По самей назви ясне же event кетеринґ наменєни примарно шицким цо орґанизую даяке случованє, док business кетеринґ на першим месце наменєни компанийом хтори орґанизую корпоративни преслави. Праве би ми любели нашу роботу прешириц и на business кетеринґ – закончує нашу розгварку Таня.

(Опатрене 147 раз, нєшка 147)