Лїстини „Руска будучносц” у Коцуре найвекша потримовка

КОЦУР – И у Коцуре, 13. новембра, отримани виберанки за Национални совит Руснацох.

По нєурядових резултатох, на виберанкох гласали 579 гражданє, цо 45,5 одсто од 1.272 гражданох уписаних до Окремного виберацкого списку (ОВС). Нєважаци лїстки було 4.

Коцурци гласали на трох виберацких местох, а резултати шлїдуюци – найвецей, 297 гласи достала лїстина число 3 „Руска будучносц” на чиїм чолє Стеван Самочета. Потим шлїдзи лїстина под числом 5 „Руска матка за Руснацох”, чий ношитель проф. др Михайло Фейса, котра достала 195 гласи.

Лїстина число 2 „Вєдно за Войводину” – ОЛЕНА ПАПУҐА достала 38 гласи, лїстина число 1 „Руснаци вєдно” на чолє з Йоакимом Рацом достала 26 гласи, а лїстина число 4 „За Руснацох – Желько Ковач” у Коцуре достала 19 гласи.

Гласанє на шицких трох виберацких местох у Коцуре прешло без нєправилносцох.

