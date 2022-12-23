Мож дац суґестиї на Акцийни план о образованю

БЕОҐРАД – Вовторок, 20. децембра Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою орґанизовало консултациї „Образованє националних меншинох уключуюци усовершованє наставнїкох на язикох националних мнешинох” зоз представителями националних совитох и їх Одборох за образованє, Центром за нїзкотиражни учебнїки, Заводом за унапредзєнє образованя и воспитаня, Покраїнским секретариятом за управу, предписаня и национални меншини/заєднїци, представнїками ОЕБС.

То були лєм єдни од консултацийох, хтори орґанизовани у новембру и децембру же би ше цо детальнєйше спатрело розвойни приоритети и активносци у обласци образованя у наиходзацим периодзе. На основи предкладаньох зоз тих консултацийох буду дефиновани активносци хтори треба же би були уключени до стратеґийних документох за наиходзаци период, уключуюци и донаторски и буджетски средства у прегваркох зоз Европску унию. Проєкт виробку Акцийного плану финансуе Европска уния „ЕУ за тебе – потримовка ЕУ за реформу образованя у Сербиї”.

Министерство просвити поволує заинтересовану явносц най до 28. децембра 2022. року пошлє свойо предкладаня коментари и суґестиї на Предкладанє Акцийного плану. Предкладаня мож посилац на портал е-консултациї на линк: https://ekonsultacije.gov.rs/ або на електронску адресу ivona.ilijevic.pekic@mpn.gov.rs. Предкаланє Акцийного плану за запровадзованє стратеґиї розвою образованя и воспитаня мож опатриц на https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2022/12/Predlog-Akcionog-Plana-Strategija-obrazovanja-23-26.pdf