На Реґионалним змаганю освоєна стриблова медаля

БЕЧЕЙ – На Реґионалним змаганю у менталней аритметики, котре було отимане у Бечею, всоботу 17. децембра, Хелена Барна зоз Руского Керестура освоєла друге место.

Тото Реґионалне змаганє у Бечею ше отримує штварти рок и по словох орґанизаторох, пре добру орґанизацию ше го предлужи орґанизовац и надалєй. На тим змаганю участвовали вецей як 50 учашнїки зоз цалей Войводини. Хелени то було перше змаганє на котрим участвовала и зазначела красни резултат.

У Бечею ше змаганя отримує два раз до рока, у юнию и у децембру. Право участвовац на тих змаганьох маю дзеци котри укажу одредзене предзнанє на вежбох котри ше робя у їх школох, Школа „Малац Ґениялац”.

Ментална аритметика то схопносц швидкого и точного рахованя без хаснованя клайбаса, паперу, лєбо другого помоцного средства. Програма менталней аритметики наменєна интелектуалному розвою при дзецох, а заснована є на хаснованю стародавного абакусу (японски Соробан), зоз чию ше визуализацию посцигує позарядово швидке ученє.

Дзекуюци лиценцованей програми, змагательом дошлєбодзене участвованє на престижних шветових и европских змаганьох та аж и на Олимпиядох.