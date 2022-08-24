На штварток будзе виключованє струї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре плановани роботи на електричней мрежи, у Руским Керестуре на штварток, 25. авґуста, будзе з часу на час виключованє електричней струї у чаше од 9 по 13,30 годзин, а информация прешлїдзена з Месней заєднїци.

Струя будзе виключована у шлїдуюцих улїцох – Русинска ч. 44, Ленїнова од числох 102-140, и 146-150 и 107-123 и 149-239, И. Л. Рибара од 80-154 и 93-185 и 191-219 и бб, у улїци Б, Кидрича 97-101 и 100-112, В. Назора 10-20 и 60-104 и 33-39 и 79-129, Дюри Кишюгаса 20-26 и 31-35.

Струї тиж з часу на час нє будзе и у улїцох – Фрушкогорска 65-137 и 96-192, М. Тита 81-159 и 163 и 167-227 и 74-216 и 10 и бб, Яши Бакова 1-11 и 6-20, Петра Кузмяка 1-11 и 17-35 и 2, Салаш 54, Братох Билня 3-5 и 2-12, ЮНА 121-177 и 132-178.

Виключованя будзе и у улїцох Войводянских бриґадох число 1 и 5-7 и 2-22 и 26-30, Народного фронта 77-113 и 52-54, Йовґена Семана 1-47 и 2-28 и бб.

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