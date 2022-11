Найвецей гласи за лїстину „Руснаци вєдно”

РУСКИ КЕРЕСТУР – По перших нєурядових резултатох до хторих Рутенпрес дошол, на вчерайших виберанкох за Национални совит Руснацох, у Руским Керестуре од пейцох виберанкових лїстинох найвецей гласи, достала лїстина под числом 1 „Руснаци вєдно” хторей ношитель Йоаким Рац, за котру гласали 509 виберачи цо 48,89 одсто од тих цо гласали.

Друга по числу достатих гласох лїстина под числом 4 „За Руснацох – Желько Ковач”, котра достала 300 гласи або 28,80 % гласох, а треца зоз 137 гласами тє. 13,25 % , лїстина под числом 3 „Русинска будућност” котрей ношитель Стеван Самочета. Лїстина под числом 5 „Руска матка за Руснацох” 84 гласи лєбо 8,067 %, а єй ношитель др Михайло Фейса, а лїстина под числом 2 „Вєдно за Войводину – ОЛЕНА ПАПУҐА” достала 11 гласи або 1 одсто.

За Национални совит Руснацох право гласа у Керестуре мали 2.203 гласаче, а виходносц була коло 50 одсто. Гласало ше на штирох виберацких местох, а попри за НС Руснацох гласали и припаднїки словацкей, мадярскей, українскей и нємецкей националней меншини за свойо национални совити.

