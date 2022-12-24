Нащивена Новорочна предайна вистава у Коцуре

КОЦУР – У физкултурней сали Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре вчера, 23. децембра, отримана тогорочна Новорочна предайна вистава.

За тоту нагоду школяре, вєдно зоз своїма учительками, наставнїками и родичами пририхтали рижни прикраски и предмети, икебани и смачни лакотки на тему Нового року и Крачуна. Кажде оддзелєнє представело свойо понукнуца, котри за тот дзень сами пририхтали.

Новорочна предайна вистава була богата и добре нащивена, а шицки котри нащивели школски просториї могли купиц интересантни ствари за наступни новорочни и крачунски швета по символичних ценох, и на таки способ наградзиц труд школярох.

Директорка Основней школи „Братство єдинство” Сенка Мученски подзековала шицким школяром, алє и їх учительком, наставнїком и родичом котри з вельким трудом пририхтали тогорочну Новорочну предайну виставу.