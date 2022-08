Нєришено у першим колу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Перше коло Подручней фодбалскей лиґи Зомбор отримане внєдзелю, 14. авґуста на Ярашу у Руским Керестуре, кед фодбалере Русина процив екипи Фодбалского клубу „Будучносцˮ зоз Ґложану одбавели нєришено 1:1 (1:1), а ґол за Русин дал Деян Чернок.

Уж у 10. минути, после страценей лабди, госци зоз швидким бависком посцигую перши ґол. Предносц од 1:0 нє тирвала длуго, понеже уж у 14. минути, после бица Саянковича, Чернок копа до одбитей лабди до ґолу и виєдначує резултат.

Змаганє було интересантне зоз вельо нагодами, алє и кус оштрейшим бависком, но векшину змаганя водзело ше на процивнїцким боку, без озбильнєйшей нагоди за други ґол.

Русин наступел у составе – Деян Кронич, Стефан Тома, Александар Кочиш, Боян Голик, Владан Вуйович, Деян Павлович, Деян Чернок (Иван Будински), Неманя Кулич (Александар Тома), Янко Кулич, Матей Саянкович (Деян Будински), Оґнєн Маркович.

Шлїдуюце змаганє будзе отримане на нєдзелю, 21. авґуста, ознова на домашнїм терену, дзе Русин дочека Соко зоз Новей Ґайдобри.

