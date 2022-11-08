Нєшка од 9-11 годзин виключованє струї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре плановани роботи на електричней мрежи, нєшка од 9-11 годзин з часу на час у Руским Керестуре у дзепоєдних улїцох будзе виключене подмирйованє з електричну енерґию.

Струя будзе виключована у улїцох Йовґена Семана числа од 1-47. од 2-28 и бб, у И. Л. Рибара од 80-154 и 93-219 и бб, у Братох Бильня 2-12 и 3-5 и у Русинскей 44, у Войводянских бриґадох хижни числа од 2-30, и од 3-5.

Виключованє струї будзе и у улїцох Яши Бакова од 1-11 и од 6-20, у улїци Ю.Н.А. од 121-177, од 132-178 и бб, у Ленїновей од 102-150, од 107-123 и 149-239, у Народного фронта од 46-78, и 77-113, у Петра Кузмяка од 1-33 и 2, и Салаш 54.

У улїци М. Тита од числох 81-229, 10, од 74-216 и бб, у Бориса Кидрича од 97-101 и 100-112, у Владимира Назора од 10-20, од 60-104, од 33-39 и од 79-129, у Дюри Кишюгаса од 20-26 и 31-35, и у Фрушкогорскей од 65-137, од 96-192 и бб.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)