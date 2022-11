Нєшка ше очекую прелиминарни резултати, конєчни 17. новембра

БЕОҐРАД – На вчерайших виберанкох за членох националних совитох националних машинох 19 национални меншини своїх представнїкох до националних совитох виберали на нєпостредних виберанкох, док штири национални меншини членох виберали прейґ електорских скупштинох.

Прелиминарни резултати би требали буц сообщени нєшка през дзень, а конєчни на штварток, 17. новембра до 20 годзин.

По податкох Републичней виберанковей комисиї (РВК) 456.199 гласаче були уписани до Окремного виберацкого списку (ОВС) за нєпостредни виберанки и мали право гласац за вкупно 50 преглашени виберанково лїстини, на 949 виберацких местох у Сербиї.

Попри тим, РВК сообщела же гласанє прешло мирно и без обачених нєправилносцнох.

Записнїки о роботи виберацких одборох на виберанкох за национални совити мож опатриц на тим линку.

