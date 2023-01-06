Обявени Календар змаганьох за школярох

БЕОҐРАД – Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою обявело Календар смотрох и змаганьох за школярох основних школох у школским 2022/2023. року, як и Фахове упутство о орґанизованю змаганьох и смотрох школярох основней и стреднєй школи.

Змаганя и смотри то звонканаставни активносци хтори ше орґанизує з цильом вреднованя и ранґованя знаня, схопносцох и способносцох школяра зоз предмета, односно зоз обласци предмета.

Орґанизатора и термини змаганьох и смотрох одредзує министер зоз Календаром змаганьох и смотрох за кажди школски рок.

Календар смотрох и змаганьох за школярох основних школох за школски 2022/23. рок мож опатриц на тим линку.

Змаганє зоз руского язика и язичней култури орґанизує Дружтво за руски язик, литературу и културу, и школски змаганя маю буц отримани до 1. марца, медзиокружне треба отримац до 1. априла и републичне змаганє будзе 27. мая 2023. року.