ВИБЕРАНКИ ЗА НС 2022РутенпресТексти

Представнїки лїстини „Руснаци вєдно” и у Коцуре

автор ол. русковски 9. новембер 2022

КОЦУР – У просторийох Месней заєднїци у Коцуре пондзелок вечар, 7. новембра, отримана промоция кандидатох зоз виберанковей лїстини число 1 ,,Руснаци вєдно” за наиходзаци виберанки за Национални совит Руснацох.

Перши на лїстини Йоаким Рац з Руского Керестура ше представел присутним Коцурцом, а потим ше представели и други кандидати котри присуствовали тей нащиви. Зоз валалчанами о цильох за хтори ше буду намагац же би ситуация у нашей заєднїци була лєпша з тей нагоди побешедовали и Микола Кухар зоз Дюрдьова, Биляна Ковачевич, Михайло Пашо, Владимир Олеяр и Владимир Надь з Руского Керестура, Микола Папуґа з Вербасу, Славиша Сабадош з Нового Саду, як и Мелания Мали з Коцура.

И у Коцуре визначени як єден з главних цильох зачувац образованє на руским язику на шицких уровньох.

Шицки представнїки спомнутей лїстини поволали Коцурцох же би вишли на виберанки на нєдзелю, 13. новембра.

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