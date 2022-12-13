Роботня на тему Еко-етно туризем

КУЛА – У рамикох Центру за компетенциї у гортикултури (ЦКХ) у орґанизациї „КЛЕР” општини Кула и ЛАҐ „Шерцо Бачки” у сотруднїцтве зоз Новосадским гуманитарним центром концом новембра отримана роботня на тему Рурални еко-етно туризем.

Роботню водзел мр Йовица Келич зоз Зомбору, а як приклад добрей пракси Єлисавета Бешенї представела Етно хижу Мали Бодроґ у Бачким Моноштору.

На тей роботнї обробени теми о значносци и принципу руралного туризму, а окремни акцент положени на вязу зоз орґанску и отримуюцу польопривреду як и на иновативни приступ у розвою руралного туризму.

Преподаванє орґанизоване як часц „SEED step III” проєкту, у рамикох Центру за компетенциї у гортикултури Кула.

„SEED step III” то реґионални проєкт потримовки образованю и даваню роботи женом и младим, котри финансує Австрийска розвойна аґенция (АДА) и гуманитарна орґанизация „Volkshilfe Solidaritaet” зоз Бечу.