Штредньошколци з Руского Керестура на Андревлю

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзешецеро школяре Штреднєй школи „Петро Кузмяк” того тижня, од 12. по 17. децембер, участвую на Кампу у рамикох Проєкту за талaнтовани дзеци з териториї АП Войводини хтори ше отримує на Андревлю у Центру за привредно-технолоґийни розвой.

За тот проєкт керестурска Школа конкуровала до Покраїнского секретарияту за образованє, и тераз єй школяре вєдно з педаґоґу Наташу Мученски достали розпорядок участвовац у кампу.

Проєкт ше реализує за школярох основних и штреднїх школох од 17. октобра по 24. децембер 2022. року. Школяре зоз вєдно 40 школох з цалей Войводини, маю нагоди участвовац у рижних активносцох з обласци природних и дружтвених наукох, уметносци и култури.

Проєкт ше реализує у сотруднїцтве з Покраїнским секретариятом за високе образованє и наукововиглєдовацку дїялносц, а за ньго опредзелєни вецей як 10 милиони динари.