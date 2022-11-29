Тирва конкурс за Ружову заградку

НОВИ САД – Явна медийна установа Радио-телевизия Войводини розписала конкурс за нови руски народни шпиванки за Фестивал „Ружова заградка 2023”.

Участвовац маю право шицки заинтересовани композиторе и текстописателє зоз Сербиї и иножемства. Шпиванки хтори буду послати на конкурс нє шму буц уж виводзени, лєбо обявйовани, а єдна особа може буц коавтор найвецей двох шпиванкох. Комисия, хтору менує РТВ, виберe найвецей 16 шпиванки хтори буду виведзени на фестивалу.

Приява на конкурс ше посила по пошти, або придава особнє, на адресу: ЯВНА МЕДИЙСКА УСТАНОВА „РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЯ ВОЙВОДИНИ”, Радио Нови Сад – за фестивал „РУЖОВА ЗАГРАДКА 2023”, Каменїцка драга 45, Нови Сад – Петроварадин.

Конкурс тирва по 16. децембер 2022. року од дня обявйованя на веб-сайту Радио-телевизиї Войводини и у 47. числу новинох „Руске слово”.