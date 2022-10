Трибина з нагоди Попису жительства и у Коцуре

КОЦУР – У просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре пияток, 30. септембра, отримана трибина з нагоди наиходзацого Попису жительства.

На трибини бешедовали члени Националного совиту рускей националней меншини Стеван Самочета з Коцура, хтори и инструктор за едукацию и провадзенє и контролу роботи єдного числа пописовачох у Општини Вербас, и Мартица Тамаш з Вербасу хтора и член Општинскей пописней комисиї у Вербаше.

Обидвойо визначели же барз важне же би ше кажди припаднїк нашей националней заєднїци вияшнєл же є Руснак, же му мацерински наш язик руски и же зме по вири грекокатолїки, прето же од того буду завишиц проєкциї будуцих буджетох за обласци хтори у компетенциї Националного совиту и хтори важни за очуванє нашого националного идентитету, а то култура, образованє, информованє и службене хаснованє язика и писма.

У Коцуре од Руснацох буду робиц осмеро пописоваче и єден резервни пописовач, а у Вербаше буду робиц пецеро Руснаци як пописоваче.

На трибини ше и дискутовало о самим Попису и рижних питаньох котри присутни поставяли. На концу, шицки заключели же треба же бизме ше шмело вияшнєли же зме Руснаци, грекокатолїки и же наш мацерински язик руски.

