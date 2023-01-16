У керестурскей Школи почало друге полрочє

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи „Петро Кузмяк” нєшка почала настава у другим полрочю школского 2022/23. року, а после жимского розпусту котри тирвал од 24. децембра прешлого року.

До школских лавкох ше нєшка врацели 261 школяр у основней школи, а по школским календару яки важи у штреднїх школох у АП Войводини, пондзелок 9. януара почало друге полрочнє и за 168 школярох Штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк”, хтори ходза до ґимназиї и до напряму готелиєрско-тиристични технїчар.

Таку праксу – нє єднаке тирванє жисмкого розпусту уж пар роки зоз календаром запровадзел Покраїнски секретарият за образованє, а прето же би ше школски рок у юнию закончел источашнє и у основней и у штреднєй школи.