У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Трицец друге число новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк пише о схадзки на котрей почали поради о реновираню сали Дома култури у Коцуре у котрей би требала буц отримана Централна преслава Дня Руснацох 2023. року, а ту и розгварка зоз лауреатом награди „Од наших предкох” Велимиром Паплацком.

На Наших местох дата вистка зоз законченей гуманитарней акциї у Руским Керестуре и додзельованю субвенцийох за котли на ґаз жительом општини Кула, законченю Волонтерского кампу, новим проєкту „Байки”, а ту и новосци зоз општинох Жабель и Шид.

Економия пише о тогорочней продукциї и одкупу корнишонох у Руским Керестуре, а на бокох Култури и просвити мож пречитац о наступу Дзивоцкей шпивацкей ґрупи КУД „Тарас Шевченко” у Мучоню у Мадярскей, наградзеней школярки з Коцура Катарини Кулич, а мож пречитац и напис о упису дзецох до ПУ „Бамби”.

Мозаїк пише о Медзинародним дню младих, а Людзе, роки, живот у тим чишлє пишу о Ґлориї Тан Юн зоз Арґентини.

Духовни живот зазначел Службу Божу на Текийох, швето Преображенє Господнє и Стретнуце за фамелиї.

На Спорту мож пречитац о турниру у малим фодбалу 3 на 3 у Керестуре и турниру у вельким фодбалу за сениорох у Дюрдьове у рамикох СБ „Яша Баков”.

И у тим чишлє єст рубрика Хладок и горуци тепши, а як додаток вишло Руске словечко и Руснаци и швет у котрим представена Валентина Барна.

(Опатрене 54 раз, нєшка 54)