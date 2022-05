Бал Активу женох у Коцуре

КОЦУР – Актив женох Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” всоботу, 14. мая, у Пелетовей сали у Коцуре отримал успишни бал, на хторим було вецей як 250 госцох.

Предсидателька Активу женох Коцана Колєсар привитала числених госцох и подзековала им же их зоз своїм присуством потримую, як и тото їх традицийне балованє.

По словох Колєсаровей, того року Актив женох означел 76 роки иснованя, а на тим традицийним балу, дзе ше стретаю жени зоз Сриму, Банату и Бачкей, тиж преславели и 25 роки друженя зоз женами зоз здруженьох зоз Сриму, Воґню, Шашинцох. Актив женох представели, окрем предсидательки Коцани Колєсар, и Серафина Зубич, Ната Мученски и Милка Шиян, а з тей нагоди визначели и друженє з Воґньом котре тирва од їх побратименя 2001. року.

З тей нагоди членїци Активу женох подзековали и шицким котри помогли и участвовали у орґанизациї того традицийного друженя, а окреме на добрим сотруднїцтву зоз Месну заєднїцу Коцур и Туристичну орґанизацию општини Вербас на чолє зоз єй директорку Марию Златович-Арсениєвич.

На балу, окрем домашнїх, були госци зоз Воґню, Шашинцох, Руми, Раковцу, Лединцох, Кули, Зомбору, Оджакох, Башаиду, Кумана, Србобрану, Надалю, Савиного Села, Деспотова, Темерину, Змаєва, Бачкей Паланки, Пиньвиц, як и госци з пейцох здруженьох и шейсц ґрупи представнїкох з Вербасу.

Тиж, числени спонзоре помогли же би була орґанизована и богата томбола, та велї госци пошли дому зоз вреднима и краснима дарунками.

Орґанизаторе за тоту нагоду пририхтали богату вечеру и познату коцурску сарму, а за музику и веселе розположенє бул задлужени „АС бенд”, та писня и танєц шицких присутних нєпреривно тирвали до позних годзинох.

