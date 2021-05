Дискутабилне судзенє Русиновим кадетом

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 8. мая, кадети ФК Русин на Ярашу у Руским Керестуре одбавели змаганє процив реномираного ФК Раднички зоз Зомбору, а з резултатом 0:1 (0:0).

У першим полчасу Русиновим кадетом аж два раз понїщени ґоли, кед судия у двох дискутабилних ситуацийох досудзел пенал и фаул за госцох.

Першираз, Русинового бавяча лабда вдерела до цела, хтора случайно дотхла и руку, та судия досудзел пенал. Нєодлуга, кед ше двоме бавяче случайно збили у шеснацметерох и обидвоме попадали, а Русинова лабда пошла до ґолу, судия ознова запискал фаул за госцох. После тих двох понїщених Русинових ґолох, процивнїцка екипа зоз контранападу дала ґол, а то бул и конєчни резултат за госцох.

У другим полчасу було надосц нагоди за ґол, Давид Надь и Андрей Дудаш мали по два, док Неманя Ковачевич єдну, хтори шицки нажаль остали нєвитворени.

Кадети Русину наступели у составе – Матео Чордаш, Тадей Бодянец, Александар Зорич, Марио Иличич, Теодор Няради, Божидар Чонка, Неманя Ковачевич, Лука Иличич, Андрей Дудаш, Александар Тома, Давид Надь, Алексей Бики, Марко Попов, Желько Стричко и Давид Чордаш.

Шлїдуюце змаганє кадети одбавя през викенд процив трецопласованей екипи Младосц з Бачкого Петровцу.

