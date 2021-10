„Жатва” уписує нових членох до младшей фолклорней ґрупи

КОЦУР – У просторийох Дома култури у Коцуре всоботу, 16. октобра, КУД „Жатва” орґанизовало упис нових членох до фолклорней секциї того Дружтва за наймладших.

Заинтересовани дзеци и їх родичох того дня привитали фахово руководительки Тамара Салаґ и Александра Горняк, котри и буду водзиц проби младшей фолклорней ґрупи, учиц дзеци першим фолклорним крочайом и поставяц им танци. Тота ґрупа будзе наймладша ґрупа у рамикох КУД „Жатва” и плановане же би у нєй танцовали хлапци и дзивчата котри ходза до оводи и до нїзших класох, односно по пияту класу основней школи.

Зоз дзецми котри пришли на упис, руководительки фолклорней секциї побешедовали, потолковали им як буду випатрац проби, приблїжели им цо буду учиц. Тамара и Александра тиж визначели же, окрем обовязкох котри ноши ученє нових крочайох и рижних танцох, фолклор представя и друженє, путованя и вельо нового и интересантаного цо ше у тей секциї научи.

По Тамарових и Александрових словох, наздаваю ше же ше у наиходзацим периоду ище векше число дзецох заинтересує за тоту секцию, и накадзи ше почнє робиц же и активни члени фолклорней ґрупи доволаю своїх товаришох же би им ше придружели и на тот способ оформя числену танцошку ґрупу.

Упис отворени и далєй, а уписац ше можу шицки дзеци старосци од 6 по 11 роки.

Шицки заинтересовани ше можу явиц на телефон 065/ 860 86 49, и на Фейсбук лєбо Инстаґрам налог Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” дзе достаню шицки потребни информациї.

