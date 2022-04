РУСКИ КЕРЕСТУР – Наютре, 16. априла, у Руским Керестуре будзе орґанизоване садзенє древкох на вецей локацийох у валалє.

Коло 500 древка, платани, заплановане засадзиц у лєшику, коло Озерка у такволаним Мики маус парку, на Буячей долїни и коло теметова.

Еколоґийней акциї, хтору орґанизує Месна заєднїца, можу ше приключиц шицки заинтересовани, сход будзе на соботу на 9 годзин у лєшику, а од алату потребне вжац лєм ашов.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)