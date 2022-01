Нєшка будзе преслава Швета у Суботици и Сримскей Митровици

СУБОТИЦА/СРИМСКА МИТРОВИЦА – Националне швето Руснацох у Републики Сербиї нєшка будзе означене у Суботици и Сримскей Митровици.

Дружтво Руснацох у Суботици з пригодну програму означи Швето у Подручней канцелариї на 18 годзин.

У исти час, у Сримскей Митровици, будзе отримана шветочна академия Мацери Рускинї з котру будзе означена и 170-рочнїца приселєня Руснацох до того сримского места. Програма будзе отримана у велькей сали Театра Добрица Милутинович.

По конєц тижня буду отримани преслави ище у Руским Керестуре 21. януара, у Коцуре 22. януара, а Централна програма будзе отримана на нєдзелю, 23. януара у Сербским народним тератру у Новим Садзе.

