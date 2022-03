Нєшка пробни Закончуюци испит

БЕОҐРАД – Пробни Закончуюци испит за школярох осмих класох будзе отримани нєшка и наютре, у шицких школох на териториї Републики Сербиї, та и у наших школох у Руским Керестуре, Коцуре и Дюрдьове.

Нєшка ше будзе покладац тест зоз математики, а на соботу тест зоз сербского, односно мацеринского язика и комбиновани тест.

Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою сообщело же ше испити отримаю у школох по точно утвердзених правилох.

Закончуюци испит за маломатурантох заказани за 27, 28. и 29. юний.

