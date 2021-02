Окончена дезинфекция вербаского Дома здравя, предлужене вакцинованє

ВЕРБАС – Оддзелєнє общей медицини Дома здравя „Велько Влахович” у Вербаше, дзе ше окончує и масовне вакцинованє жительства процив Ковиду-19, у подполносци дезинфиковане. Тоту акцию дезинфекциї окончела екипа Явного комуналного подприємства „Комуналєц” з Вербасу, же би перших дньох фебруара процес имунизациї могол буц предлужени без завадзаньох.

У вербаским Дому здравя дезинфиковане коло 300 квадратни метери простору. Уж три тижнї у тих просторийох заняти окончую вакцинованє – 8 дохторе и 16 медицински технїчаре.

Потераз вакциновани коло 2.500 гражданє општини Вербас и обчекує ше же по конєц тижня число вакцинованих гражданох тей општини будзе векше як 3.000.

Як сообщене, мири дезинфекциї нєпреривно запровадзую шицки заняти у вербаским Дому здравя, а препорученьох треба же би ше притримовали и пациєнти. То значи же гражданє треба же би приходзели у заказаних терминох, лєбо лєм кус скорей же би ше нє правели нєпотребни гужви, треба же би ношели маски и на уходзе до установи обовязно ше дезинфиковали.

Дезинфекция представя порядни поступок на основи предписаньох котри вимагаю додатни гиґиєнски мири пре пребуванє векшого числа людзох у просторийох у условийох пандемиї. Так, дезинфиковани шицки пункти у нашей жеми на котрих ше запровадзує масовна имунизация.

