Отримана манифестация „Пришли нам Русадля“

БИКИЧ – Вчера, на швето Русадля, отримана традицийна Културна манифестация „Пришли нам Русадля“, у орґанизациї КПД „Иван Котляревски“.

У Доме култури отримани концерт хтори отворела домашня Жридлова шпивацка ґрупа „Бикичанки“ зоз шпиванку „Пришли нам Русадля“, вони одшпивали венчики руских народних шпиванкох, а дзецински трио Лара Сивч, Аня Гнатко и Сара Бабич одшпивали два дзецинки шпиванки.

Мишана шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш“ зоз Шиду ше представела з венчиком руских народних шпиванкох, а зоз танцами зоз Сриму и Шумадиї представели ше танєчнїки КУД „ Младосц 2016“ зоз Бачинцох.

Пред концертом були отворени етно штанди здруженя женох зоз шидскей општини, а после концерта перше зоз шпиванку, музику и танцом, приступело ше зрубованю „майового древка“.

Манифестацию провадзели предсидатель НС Руснацох Борислав Сакач, подпредсидатель НС Зденко Лазор, представнїки Општини Шид, народни посланїци и други.

