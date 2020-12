Треба мерковац и чувац здравє

Того року найвироятнєйше наиходзаци швета Нови рок и Крачун преславиме у специфичних условийох пре пандемию вируса корона и обовязне почитованє епидемиолоґийних мирох, же бизме защицели и зачували себе и здравє и животи своїх найблїзших.

Медицина и Кризни штаб препоручую же би ше шицки наиходзаци швета славело у найузшим кругу фамелиї, без векших друженьох зоз родзину и приятелями. Нє будзе як предходних рокох дочек Нового року на площох городох, у ресторанох, а препорученє и же би ше Крачун славело у найузшим кругу фамелиї.

У одношеню на початок того рока, пре присуство вируса корона и опасносц од зарази и хороти каждодньовосц скоро шицких ше пременєла, у смислу же велї робя з дому, або зоз мирами защити. Школяре и студенти маю наставу онлайн, дзецински заградки робя у зменшаних капацитетох, старшим же совитує же би ше цо менєй стретали з другима людзми же би ше нє обрали, бо су загрожена ґрупа.

О тим цо кажде з нас може зробиц за себе, и як ситуацию прилапиц и кед мож вицагнуц з нєй гевто найлєпше, а зачувац здравє, пишеме у наиходзацих шорох.

ДО ЦЕРКВИ ЛЄМ У МАЛИМ ЧИШЛЄ

У нас велька традиция преслави Крачуна, нашо людзе любя за Вилїю и на Крачун пойсц до церкви, одвесц дзеци по шпиваню, а того року, же би ше зачувало здравє, мало ше з того виполнї.

Отец Юлиян Рац, протоєрей ставрофор, парох у Церкви Петра и Павла у Новим Садзе гвари же ше пре почитованє епидемиолоґийних мирох наиходзаци швета нє годно преславиц як скорей.

– Ми провадзиме ситуацию и притримуєме ше мирох за зоперанє ширеня вируса, а на каждому же би дал власне доприношенє. Людзе маю страх, вирус присутни у Новим Садзе у значней мири. Людзе ше боя присц до церкви, векше число з нїх вецей анї нє ходза. Тоти цо ходза притримую ше мирох острожносци, у церкви су на оддалєносци, єст места. За Миколая зме вельо плановали, алє превагло тото же людзох и дзеци треба зачувац, же нє треба рескирац здравє.

А у церкви, як и потераз, буду шицки Богослуженя и за Миколая и за Крачун и потим – гутори о. Юлиян Рац.

ПО ШПИВАНЮ ШЕ НЄ СОВИТУЄ ХОДЗИЦ

Отец Рац гвари же ше по шпиваню нє совитує ходзиц, потребна велька осторожносц, бо ше нїґда нє зна хто ношитель вируса у даєдней фамелиї. Но, у церкви буду шицки Богослуженя.

– Жаль ми же людзе нє можу присц до церкви, чувствуєм пражнїну, ми отримуєме будинок и Служби Божо служи ше кажди дзень. Вира до Бога може победзиц страх и помогнуц вилїченє. Кед ше одцудзиме од Исуса, вец нам будзе барз чежко пребивац ше през чежки ситуациї у живоце. З молитву треба отримовац блїзкосц и диялоґ. Кажде ше може помодлїц и дома. Алє барз крашнє и кед ше можеме позберац коло Исуса, на Служби Божей у церкви. Нє гутори ше анї най вирни приходза, анї най нє приходза до церкви. Хто порихтани притримовац ше мирох и чувац ше и кому церква барз хиби, най придзе. Маме уж виками традицию преславйованя наших найвекших християнских шветох, та и Крачуна, алє мушиме мерковац и на людзох же бизме нє були причина и їх и наших проблемох. И за церкву важне же би чувала своїх вирних – гутори о. Юлиян Рац.

