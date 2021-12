„Школярска кухарка” достала першу награду за приклад добрей пракси

РУСКИ КЕРЕСТУР – „Школярска кухарка – мойо облюбене єдзенє”, домашнї задатки школярох руских оддзелєньох Ґимназиї и штреднєй школи „Петро Кузмяк” при професорски руского язика Люпки Малацко, з котрих направени три кнїжочки, мини кухарки, першонаградзени на конкурсу „Дознали зме на семинару – применєли у пракси” за 2021. рок.

Слово о домашнїх задаткох на годзинох мацеринского язику котри реализовани под час онлайн настави при професорки Малацковей, школяре дома пририхтовали свойо облюбени єдзеня, мали задаток попровадзиц и записац шицки крочаї, та и фотоґрафовац крочаї и финални резултат.

Робота на истим домашнїм задатку потим преширена и на настави биолоґиї дзе школяре достали задаток вираховац и калорийни вредносци при професорки Терези Катона. Нєодлуга, вредни школяре рецепти викласификовали до трох кнїжочкох – Фриштик, Полудзенок и Вечера, дзе и достали свой финални випатрунок, а як таки су и наградзени. Рецепти зоз Школярскей кухарки були обявйовани и у наших новинох „Руске слово”.

Школярска кухарка керестурских ґимназиялцох препозната як найлєпши приклад добрей пракси медзи 96 роботами котри сцигли на конкурс, а котри ше удатно розписує уж єденац роки за шором у Центру за професийни розвой занятих у образованю при Заводу за унапредзенє образованя и воспитаня.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)