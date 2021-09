Шлїдуюци тидзень – Дзецински тидзень

ВЕРБАС – Општина Вербас, єй цела и установи, шлїдуюцого тижня, од 4. по 10. октобер, орґанизую традицийну манифестацию Дзецински тидзень.

Того року манифестация ше отримує под мотом стихох писнї Дзецко поети Любивоя Ршумовича – Дзецко то дзецко, же бисце го любели и розумели.

З тей нагоди зашедал и Орґанизацийни одбор Дзецинского тижня у општини Вербас. Як сообщела заменїца предсидателя Општини Вербас Тияна Алексич после схадзки, и того року буду запровадзени числени активносци, театрални представи, роботнї, гуманитарни акциї и други програми, а буду розписани и подобово и литературни конкурси.

