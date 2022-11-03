У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Штерацец штварте число новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк пише о предвиберанкових активносцох за порядни виберанки за членох националних совитох националних меншинох хтори буду отримани 13. новембра. На Наших местох мож пречитац о вилєтох зоз хторима управа КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдова обрадовала своїх членох.

Економия пише о Фестивалу меду у Вербаше, а на бокох Култури и просвити мож пречитац о представяню рускей литератури на Беоґрадским сайме кнїжкох.

Духовни живот пише o Стретнуцу младих у Руским Керестуре, а на бокох Людзе, роки, живот у тим чишлє наш госц Емил Буїла зоз Лозници.

На Спорту мож пречитац о одбавених стретнуцох и пласману наших спортистох.

И у тим чишлє єст рубрика Горуци тепши, а вишли и додатки Мозаїк и Дикица.

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