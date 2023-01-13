У новим року з новим дизайном

З новим роком нашо тижньово новини достали нови визуални, сучаснєйши дизайн. На нїм зме уж длугши час робели тимски, бо тото цо нам як идейне ришенє предложел ґрафични дизайнер Иґор Орсаґ, колеґинї на прелому требали квалитетно применїц на бокох и то вимагало окремни труд, енерґию и добру дзеку у самей реализациї. Нови дизайн то наш дарунок нашим читачом у Новим 2023. року.

Рок за нами нє бул анї кус лєгки. Конєчно кед зме ше поназдавали же пандемия уж преходзи, почала война у України, хторей конєц нє видно, а примирє о хторим ше нєдосц бешедує, анї ше нє нагадує. З войни ше вошло до нуклеарного гроженя, хторе виши над нашима главами як Дамоклов меч. Сцигло ше по енерґетичну, економску и културну кризу.

Три децениї познєйше як спадла „желєзна зависа” швет ше подзелєл як нїґда до тераз у новшей историї и лєм питанє дзе ше ознова укаже нова „желєзна зависа”. Политични елити ше нє складаю коло вельких идейох заєднїцкого концепта будучносци на нашей планети. Еколоґийни проблеми вше видлївши и обачлївши, пошлїдки вше проблематичнєйши и глїбши, а науковци спозорюю же годно буц позно за ратунок.

После пандемиї, за котру зме думали же прешла, а вона ше нам ознова враца, обновени културни подїї и збуваня, алє дружтвени одношеня поремецени. Шветова економска криза ше нєпреривно трансформує од 2008. року и нєпреривно є актуална. Цени рошню, стандард вше менши, як у нас, так и у швеце.

Рок за нами отворел велї питаня у култури, як на марґинох и локално, так и ґлобално. Медзи велїма кризами концом рока зявела ше и криза зоз папером, хтори нагло подрагшел, алє чийо ше консеквенци прелєю на тот рок хтори пред нами. Без огляду на тото же нє иснує вельки оптимизем у наиходзацим 2023. року, бо ше часц проблемох зоз предходного прелєє и до того року, жиц ше муши.

Редакция новинох „Руске слово” роби тимски, з полним еланом и намага ше дац цо лєпши квалитет у наших тижньових новинох. Сцерпено и витирвало робиме на нашим новим визуалним идентитету и жадаме порихтано дочекац 100-рочнїцу новинарства на руским язику, хтора будзе нарок.

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