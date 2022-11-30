Вишол новемберски МАК

НОВИ САД – „У фокусу” новемберского числа часопису МАК мож пречитац упечатки зоз „Водова фест-у 2022”, а ту и звит зоз промоциї кнїжки Емилиї Чизмар „Мили МАК-у: Best off“ у Новим Садзе.

У „МАК-овим колажу” Силвия Маґоч направела розгварку зоз добитнїцу Видовданскей награди Теодору Рамач з Нового Саду, док рубрика „Русинистика и я” у тим чишлє представя бувши студентки Оддзелєня за русинистику Олю Хома з Нового Саду и Тамару Балоґ зоз Дюрдьова.

У рубрики „Швет науки и технолоґиї” Далибор Болдиш пише о проблематики зависносци од дружтвених мрежох, а о своєй нєзвичайней кариєри успишного ют’юбера, за рубрику „Спорт и рекреация”, бешедовал Радован Ковач зоз Кули.

У рубрики „МАК-ово 50 роки” представени бувши редактор того часопису др Борис Варґа, хтори тот часопис ушорйовал дзевец роки, док „АЛТ шоу у МАК-у” представя розгварку зоз успишним шпивачом Алексейом Сивчом хтори нєдавно мал премиєру новей шпиванки.