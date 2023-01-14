Найуспишнєйши школяре општини Жабель на билбордох

ЖАБЕЛЬ – У рамикох проєкту Учим+Знам=Вредзим, чиї циль популаризация младих тaлантох з промовованєм їх успиху, зоз намиру же би ше визначело позитивни дружтвени вредносци, поставени билборди и у жабельскей општини.

На билбордох ше находза найуспишнєйши школяре зоз основних школох општини Жабель, як и зоз Штреднєй школи „22. октобер”. Того року ше на билбордох нашли аж тройо школаре зоз Основней школи „Йован Йованович Змай” зоз Дюрдьова – Теодора Михальовски (школярка ґенерациї), Серґей Пушкаш (школяр ґенерациї) и Ива Радишич (2. место на Републичним змаганю з руского язика).

Теодора Михальовски под час осемрочного школованя указала вельке знанє зоз велїх предметох. За свой труд и закладанє, Теодора достала припознаня зоз биолоґиї, хемиї, физики, математики, нємецкого язика, подобовей култури и информатики и рахункарства. Прешлого року вона сцигла по републичне змаганя зоз анґлийского язика и була друга на општинским змаганю зоз хемиї. Окрем Вуковей дипломи, Теодора достала и два специялни дипломи, зоз анґлийского и зоз сербского язика.

Серґейови Пушкаш добре ишли и природни и дружтвени науки цо доказую припознаня котри достал зоз хемиї, биолоґиї, физики, историї, анґлийского, нємецкого и сербского язика. Серґей тиж ношитель Вуковей дипломи, алє и специялней дипломи зоз подобовей култури.

Ива Радишич того року на Медзиокружним змаганю зоз руского язика завжала треце место у виборней настави, а на Републичним змаганю завжала друге место.

Општина Жабель єдна од шейсц општинох хтори участвую у тим проєкту, ище од 2015. року. Проєкт реализує Здруженє за промоцию дружтвеней одвичательносци, у сотруднїцстве зоз Здруженьом гражданох „Нови Сад”.